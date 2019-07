V práci se denně zraní 120 lidí, nejčastěji v pondělí

Denně se v Česku v zaměstnání zraní na 120 lidí. K úrazům dochází nejčastěji v pondělí. Téměř každý třetí den dojde ke smrtelnému úrazu. Polovina zaměstnanců se zraní v práci do dvou let od nástupu do nového zaměstnání.