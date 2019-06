Vlakem s více dopravci na jednu jízdenku? Už příští rok, uvedlo ministerstvo

Jet vlakem po Česku na jednu jízdenku s různými dopravci by mělo být možné od prosince příštího roku. Umožnit by to měl jednotný tarif na železnici, který připravuje ministerstvo dopravy. Přestože tarif bude primárně kilometrický, bude nabízet i síťové či traťové jízdenky, informoval ve čtvrtek František Vichta z ministerstva dopravy.