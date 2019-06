Tomáš Volf, Novinky

„Obecně si je vláda vědoma toho, že ekonomika bude zpomalovat a daňové příjmy budou růst pomaleji. Nebudou tak stačit na všechny dřívější sliby, aniž by to vedlo k výraznějšímu schodkovému rozpočtu - takže se hledají další možnosti na příjmové straně,“ řekl Novinkám ekonom ING Jakub Seidler.

„Vláda hledá peníze, kde může,” domnívá se také hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. V příštích letech bude podle něj ekonomika podávat slabší výkon, než se ještě nedávno obecně čekalo. Už nyní je hospodaření rozpočtu vlády v nejhorším stavu od roku 2012. V květnu byl schodek téměř 51 miliard korun, na celý letošní rok počítá vláda se schodkem 40 miliard.

„Končí tedy éra, kdy vláda byla schopná díky ekonomické prosperitě vykazovat i o desítky miliardy lepší výsledek svého hospodaření, než byl ten rozpočtovaný. Nadále přitom vláda plánuje navyšovat důchody a v jisté míře i platy státních zaměstnanců, protože se tím vemlouvá podstatné části voličů, zejména voličů hnutí ANO,” dodal ekonom.

Danit se bude čistá výhra



Kovanda tvrdí, že z marketingových průzkumů plyne, že mnozí voliči ANO nemají rádi dluh, hazard, tvrdý alkohol a kouření. „Takže zdaněním právě těchto neřestí vláda nejméně ztrácí na popularitě,” uzavřel.

Hnutí ANO před volbami uvádělo nezvyšování daní jako jednu z priorit, později ale připustilo, že u hazardu, alkoholu a cigaret považuje zvyšování daní za vhodné. Zaštiťuje se přitom i doporučením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Vláda už dříve souhlasila s vyšším zdaněním cigaret a tvrdého alkoholu.

Vláda schválila 15procentní daň z výher nad 100 tisíc korun minulé pondělí, v rámci balíčku upravujícího zdanění hazardu, tvrdého alkoholu a tabákových výrobků. Návrh prošel i přesto, že písemné znění zákona se teprve dokončuje.

„V tuto chvíli kompletní paragrafové znění finalizujeme,“ řekl v úterý Novinkám mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík. Podle něj by mělo být hotovo počátkem příštího týdne.

Ministerstvo financí v úterý Právu upřesnilo, že daň se bude počítat z čisté výhry, tedy po odečtení vsazené částky. Z původních kusých informací to vypadalo, že se ministerstvo chystá danit nominální výši výhry. V takovém případě by při sázkách s nízkým kurzem docházelo k absurdní situaci, že by hráč měl zaplatit na daní víc, než vyhrál.

„Zdaňovat lze výnos nebo spotřebu, ale nominální výše výhry není ani jedním. Analogií by se mohlo dospět ke zdaňování příjmu z prodeje cenných papírů bez ohledu na náklady spojené s jeho nákupem,” komentoval hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek. Ten správně odhadl, že absurdní zdanění nominální částky nakonec v zákonu nebude.

Platit má od nového roku



V praxi i tak bude zdanění pro výherce citelné. Například při výhře 100 milionů v loterii by výherce dostal jen zhruba 85 milionů a 15 by šlo státu.

Současně se mají zvýšit i sazby daní, kterou odvádějí pořadatelé hazardních her, například u loterií nebo živých her z 23 na 30 procent. Stát doufá, že díky opatření vybere miliardy korun ročně navíc. Loterijní firmy to zpochybňují, tvrdí, že hráči se přesunou na černý trh. Zákon počítá s účinností od začátku roku 2020. Schválit ho musí ještě zákonodárci a podepsat prezident.