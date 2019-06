Právo

Kateřina Kopová, která je autorkou projektu na oživení slávy mandlí jako jednoho ze symbolů města, převzala rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které jí nařizuje do měsíce ukončit prodej destilátu nazvaného mandlovice.

Důvodem je podle zprávy o kontrole provozovny nesoulad názvu s nařízením EU.

Inspektoři sdělili, že nařízení EU z roku 2008, praví, že koncovkou -ice smějí být označeny pouze destiláty z ovoce jako meruňkovice, slivovice. A protože mandle jsou pecky, které pro jejich složení destilovat nelze, není možné podle téhož nařízení označit prodávaný nápoj mandlovicí.

V lahvích z Hustopečské mandlárny je vinný destilát ochucený mandlovým extraktem. Existují i další prodejci, ti nabízejí „mandlovici“ pod jiným názvem, ale používají obvykle alkohol, ochucený pouze příchutí – trestí.

„Na začátku podnikání jsem si byla vědoma, že ten název mandlovice je diskutabilní, protože reálně to skutečně není ovocný destilát. Je to vymyšlený název, a právě aby bylo vše správně, jsem si jej nechala zaregistrovat. To se stalo a mám na mandlovici od roku 2013 ochrannou známku. Byla jsem tedy přesvědčená, že dělám vše, jak má být a v souladu se zákony,“ řekla Právu Kopová, kterou rozhodnutí kontrolorů zaskočilo. Zejména když zjistila, že jí porušená směrnice platila v době přidělení ochranné známky již pět let.

Mandlovice je přitom žádaným artiklem, symbolem a suvenýrem. Hustopeče reprezentuje na mnoha akcích. „Ve skladu mám mandlovici na celou sezonu, tisíce lahví s nastříknutou etiketou, která nejde odlepit a změnit,“ řekla Kopová.

Musí se podvolit diktátu

„Sedm let budovaná obchodní značka vyletěla komínem a začínáme od nuly. Veškeré reklamní materiály, grafika, obaly, vše musím zlikvidovat a dělat znovu. Škoda šplhá k milionu, takže v první chvíli jsme zvažovali, že mandlárnu zavřeme, odletíme na cestu kolem světa a pak si najdeme nějakou klidnější práci, třeba u pyrotechniků, protože nervů jsme si za těch necelých sedm let užili dost a dost,“ dodala.

Konec možnosti používat označení mandlovice žena obrečela, nakonec se ale rozhodla ve výrobě pokračovat. Musí ale do měsíce vymyslet nový název a změnit celou strategii. Chce vyhlásit soutěž na nejlepší název.

„Asi mi nezbude než se diktátu podvolit. Kdybych aspoň mohla doprodat již hotové zboží. Pokud nedosáhnu prodloužení lhůty, budu muset láhve přelepit novým názvem. A dám tam i označení, že to nařídila Evropská unie. To jistě podpoří popularitu EU,“ dodala.