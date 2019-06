Martin Procházka, Právo

Prodávat tak budou jen vejce z podestýlky, volného výběhu nebo z bio­chovů. Nakupující se ale podle nich nemusí obávat zdražení vajec. Podestýlková budou stát stejně jako vejce z klecových chovů.

„Díky vyjednávání jsme dokázali zajistit dostatek vajíček od českých chovatelů včetně lepších nákupních cen. Zbývající rozdíl v ceně jsme se rozhodli vzít na sebe, abychom neklecová vajíčka nabídli za cenu dostupnou pro každého,“ sdělil Právu šéf firmy Košík.cz Tomáš Jeřábek. Podobně zlevní i Rohlík.cz, cenově tak budou vycházet stejně jako klecová vejce.

Obchodní řetězce do šesti let

Rohlík.cz chtěl zrušit prodej klecových vajec do konce roku, Košík.cz potom v průběhu příštího roku. Konkurenční boj ale přispěl k tomu, že prodej zastavují s předstihem.

Vejce z volných chovů jsou kvalitnější a chutnější. „Velké řetězce roky lidem tlačí do hlavy, že vejce musí stát co nej­méně, a prodejci se bojí tabu kvalita versus cena prolomit,“ řekl šéf firmy Rohlík.cz Tomáš Čupr.

Je třeba podotknout, že lidé na internetu klecová vejce příliš nekupovali. Na celkových prodejích Rohlíku.cz se podílela asi jen pěti procenty.

Velké obchodní řetězce, které prodají vajec mnohem více, narážejí na kapacitu výrobců. I oni ale plánují vejce z klecových chovů přestat prodávat. Třeba Penny Market tak učiní ve standardní nabídce do konce letošního roku.

„Nabídku akčního zboží budeme postupně doplňovat o vejce z podestýlky. Jak již jsme se dříve zavázali, s úplným ukončením prodeje vajec z klecových chovů počítáme nejpozději do roku 2025,“ řekl Právu mluvčí obchodů Penny Market Tomáš Kubík.

„Již dříve jsme se zavázali přestat prodávat do roku 2025 vejce z klecových chovů. S dodavateli spolupracujeme, abychom přechod urychlili. Již nyní máme v nabídce vejce, která nepocházejí z klecových chovů, a zákazníci si je mohou koupit a pro urychlení změny chovu tak hlasovat peněženkami. Naše nabídka totiž zahrnuje vejce z podestýlky, halového chovu, volného výběhu a také v bio kvalitě,“ sdělil Právu zástupce prodejen Albert Jiří Mareček.

Stejně si hodlá počínat Tesco, Kaufland i Globus.

To, že velcí prodejci narážejí na kapacitu výrobců, potvrdila mluvčí Globusu Rita Gabrielová. „Abychom mohli plán přestat prodávat klecová vejce do roku 2025 odpovědně naplnit, pracujeme nyní s našimi dodavateli. Nejde jen o vyřazení, ale i o náhradu za vejce z podestýlkových chovů. A to může být v objemu potřebném pro Globus pro dodavatele výzva. Právě nyní v květnu se nám společně s dodavateli podařilo nahradit čtyři druhy klecových vajec podestýlkovými,“ řekla Právu.

„Zatím takto postupujeme u vajec velikosti M, do budoucna však můžeme našim zákazníkům slíbit i náhradu ve velikostech vajec L až do úplného přechodu na vejce pouze z podestýlky,“ doplnila Gabrielová.