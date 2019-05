Novinky, ČTK

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Všechny ostatní, kteří se studentům a důchodcům na slevu skládají, to podle ministerstva dopravy bude stát šest miliard.

Největší část kompenzací čeští daňoví poplatníci v březnu zaplatili Českým dráhám, a sice 184 milionů korun. České dráhy se na platbách za slevy podílejí v prvních sedmi měsících asi ze 43 procent.

Dalších 28,7 milionu korun poslali daňoví poplatníci za levné jízdenky RegioJetu. Mezi autobusovými dopravci fakturovala nejvyšší částku společnost Student Agency, které stát proplatil chybějících 15,7 milionu korun.

Nejvíce stát dopravcům za poskytnuté slevy zaplatil v říjnu, kdy kompenzace činily 512 milionů korun. Naopak v prosinci to bylo skoro o 100 milionů korun méně, což bylo zapříčiněno zejména vánočními svátky.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.