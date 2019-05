Miroslav Homola, ČTK, Právo

V elektrárnách, které patří k nejstřeženějším objektům v zemi, vzniknou takzvané životně důležité prostory chráněné novými bariérami. Opatření chránící elektrárnu proti útoku musí být účinná na konci letošního roku.

„České jaderné elektrárny jsou zabezpečeny komplexním robustním systémem, na kterém se podílí stát, provozovatel i někteří dodavatelé. Novinek v systému je celá řada, mezi jinými se upravují některé fyzické bariéry, stanovili jsme takzvané životně důležité prostory, do kterých je možný vstup pracovníků s bezpečnostní prověrkou. Řada opatření včetně posílení počítačové bezpečnosti se samozřejmě veřejnosti nesděluje,“ uvedl Rous.

„Aktuálně obdrželo příslušnou bezpečnostní kvalifikaci přibližně 1500 našich zaměstnanců. zatím evidujeme jen jednotky případů, kdy požadavkům prověrky žadatelé nevyhověli a prověrku nezískali,“ doplnil Rous.

Elektrárny v testech obstály



Jak dodal mluvčí ČEZ Petr Šuléř, bezpečnostní systémy elektráren pravidelně podléhají různým zkouškám či testům, jejichž výsledky jsou zčásti veřejně dostupné.

„Mimo to jsou to i testy například zkoumající odolnost zařízení při pádu civilního letadla a podobně. I když tyto výsledky jsou již neveřejné, můžu říct, že i zde naše elektrárny obstály, a to nejen mnohem modernější a proti útoku zvenčí lépe zabezpečený Temelín, ale i Dukovany,“ uvedl Šuléř.