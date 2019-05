Martin Procházka, Právo

„Nový předpokládaný termín, kdy by měla do ČR přitéct čistá ropa, je mezi 26. až 28. květnem. Situaci každý den monitoruje skupina NESO a díky dalšímu uvolnění nouzových zásob ropy do rafinerie v Litvínově je situace stále stabilní,“ ohlásil v pátek na Twitteru předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

V pátek však také běloruská státní ropná společnost Belněftěchim oznámila, že transport ruské ropy na Ukrajinu byl přerušen. Dodala, že země se stále potýká se zpracováním znečištěné suroviny, kterou obdržela minulý měsíc. S obnovením transportu podle agentury Reuters běloruská firma počítá v neděli večer.

Švagr dodal, že se společností Unipetrol, která provozuje rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, podepsala Správa další smlouvu o dodávkách ropy z nouzových státních rezerv.

„Podepsali jsme další smlouvu s Unipetrolem o druhé zápůjčce ropy z našich nouzových zásob. Unipetrol právě dočerpal celou první zápůjčku a v noci (na dnešek) začne čerpání z druhé. Tato druhá zápůjčka pokryje výrobu v Litvínově až do konce května,“ řekl Švagr.

Kudy do Česka teče ropa

Ruský provozovatel ropovodů Transněft, který od dubna dodával ropu kontaminovanou nadměrnou hladinou organického chloridu, ve čtvrtek slíbil, že odškodní všechny, kdo prokážou újmu.

Ruský ministr energetiky Alexander Novak ve středu prohlásil, že škody způsobené kontaminací ropovodu Družba by nemusely překročit 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč). Připustil ale, že ještě chybí vyhodnocení škod v Bělorusku, na Ukrajině a v evropských zemích. Kompenzace za výpadek příjmů z vývozu a tranzitu ropy plánuje po Rusku požadovat Bělorusko. V České republice by podle Švagra měl odškodnění nárokovat Unipetrol.

„Veškeré náklady s vyskladněním ropy z českých nouzových rezerv a s jejím následným vrácením hradí Unipetrol. Zároveň nám uhradí i půjčovné, které za obě dodávky ropy činí přes 100 milionů korun. Plnění bude v naturální podobě. O tuto částku nám pak vrátí víc ropy,“ řekl Právu Švagr.

Unipetrol situaci vyhodnocuje. „Nyní jsme plně zaměřeni na zajištění kontinuity výroby a dodávek pohonných hmot pro český trh. V otázce případných kompenzací existují různé varianty řešení. V tuto chvíli tyto varianty analyzujeme,“ sdělil Právu mluvčí společnosti Pavel Kaidl.