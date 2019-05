Novinky, ČTK

Zatím není jasné, zda by tato dohoda znamenala okamžité zrušení amerických cel, nebo jejich postupné odstraňování. Jasné není ani to, zda by dohoda okamžitě zrušila odvetná cla uvalená Kanadou a Mexikem na vybrané americké zboží, uvedl server Politico.

Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent loni v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ale koncem loňského května vypršela.

Bez zrušení cel mnozí američtí zákonodárci i představitelé Mexika a Kanady odmítali ratifikaci upravené dohody NAFTA.