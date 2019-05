tov, Novinky

Meng Wan-čou zadržely kanadské úřady začátkem loňského prosince. Čelí vydání do USA kvůli obvinění z obcházení mezinárodních sankcí, krádeži obchodních tajemství a podvádění bank. Obří čínský výrobce mobilů a telekomunikační techniky Huawei, před kterým varoval i český úřad pro kybernetickou bezpečnost, všechna obvinění popírá jako nepodložená. Tvrdí, že za zatčením a snahou o vydání stojí politické důvody.

Dům finanční ředitelky Huawei Meng Wan-čou v kanadském Vancouveru.

FOTO: Lindsey Wasson, Reuters

Řízení o vydání doposud řádně nezačalo, píše CNN. Právníci Meng mají nyní další měsíce na důkladnou přípravu nad dokumenty obžaloby.

Čínská manažerka žije ve Vancouveru v luxusním domácím vězení ve vlastním domě. V Kanadě strávila část života a v letech 2001 až 2009 tam měla trvalý pobyt. Její manžel je čínsko-kanadského původu.

Po zadržení díky zaplacení kauce 10 milionů dolarů může pobývat doma nebo cestovat po městě a blízkém okolí, ale jen přes den a pod dohledem strážců. Většinu času se zdržuje v domě, kde přijímá různé návštěvy na její podporu. Na druhou stranu u domu probíhají demonstrace příznivců jejího vydání, kteří na transparentech upozorňují na porušování lidských práv v Číně či utlačování národnostních menšin.

Jeden z příznivců vydání manažerky označuje Čínu za diktaturu.

FOTO: Lindsey Wasson, Reuters

Zakladatel Huawei Žen Čeng-fej listu Vancouver Sun řekl, že děkuje kanadskému právnímu systému za citlivé zacházení s jeho dcerou. Reportérům řekl, že věří ve „spravedlivé rozhodnutí” v jejím případu.

Huawei je jednou z největších firem z oboru vedle konkurentů jako Samsung nebo Apple. Spojené státy už delší čas varují před možným zneužitím technologií firmy ke špionáži a s tím souvisejícím bezpečnostním rizikem. Podobný přístup má i řada dalších zemí.

Huawei a další čínskou firmu ZTE označil za riziko i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Firmy se naopak opakovaně zastal prezident Miloš Zeman, při své nedávné návštěvě Číny označil obvinění za „nepodložená“ a naznačil, že může jít o snahu nekale omezovat konkurenci.

Meng Wan-čou

FOTO: Lindsey Wasson, Reuters

Hodně Číňanů vidí za zatčením Meng snahu Washingtonu získat páku v probíhající obchodní válce, dodává CNN. Americký prezident Donald Trump se dříve nechal slyšet, že by se mohl do případu vložit, pokud by to pomohlo dohodnout se s Čínou.