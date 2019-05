Jindřich Ginter, Právo

Makléři Remaxu nyní hovoří o jakémsi počátku bezvětří, kdy prodávající a kupující po sobě pošilhávají, ale prodávající byty raději i stáhnou z nabídky, než aby jim nechali spadnout cenu.

Do čtyř milionů

V Praze s nejexponovanějším trhem v republice hledá nejvíce zájemců o koupi byt s dispozicí 2kk, 2+1 do čtyř milionů korun. „Nastaví si tak filtry pro vyhledávání a výš jdou horko těžko,“ shrnul pro Právo šéf společnosti Golden Gate Vladimír Brůna. Mnozí kupující přitom očekávají, že se do toho plus minus vejdou i se čtyřprocentní daní z nabytí.

Byty, které jsou dražší, také najdou kupce, ale prodávající musí počítat, že to už trvá mnohem déle než před rokem. Třeba i přes půl roku.

„U starších bytů navíc kupní cenu snižují náklady na rekonstrukci, které za rok vzrostly o čtvrtinu,“ připomněl Brůna.

„Nabízeli jsme byt 2+1 v prvním patře v Praze-Hloubětíně, přímo u metra. Původní výstavba z 60. let. Dalo se v něm po vymalování bydlet. I s provizí byla cenovka 3,6 milionu korun bez daně,“ popisuje jeden z makléřů Remax. Trvalo pět měsíců, než si byt našel kupce.

„Ze začátku ani prohlídky nešly, ale pak jich bylo asi patnáct. Zájemci chtěli slevu za to, že zrovna z této ulice byla slyšet auta při otevřených oknech, ale majitelka neslevila, i když potřebovala peníze poměrně rychle,“ dodává makléř.

Než by slevili, raději neprodají vůbec



Ve vedlejší Zelenečské ulici, která je už klidnější, chtějí za dispozičně stejný byt před rekonstrukcí přes 4,1 milionu korun a už je v nabídce tři čtvrtě roku. Další nabídky před totální opravou jsou za 3,6 a za 3,8 milionu. V dražším z bytů se přitom bydlet nedá, vyžádá si nejméně dalších půl milionu korun, plus čtyřprocentní daň.

„Nesleví, ale zájemci se nehrnou. Nakonec se to prodá, ale potrvá to déle,“ říká o postoji vlastníka makléřka Fincentra. Podle ní pak někteří lidé, než aby z ceny sundali dvě stě tisíc, byt raději neprodají.

Jak se někteří s prodejem už i trápí, je vidět na nabídce bytu 2+1 před rekonstrukcí v pražských Záběhlicích. Padesátimetrové 2+1 před rekonstrukcí, bez kuchyňské linky, vany a záchodu se nabízí už půl roku a vystřídalo se na něm pět realitek. M&M reality za čtyři miliony, o 100 tisíc levněji Duna House, současně s tím RK Evropa za 3,85 milionu. Nyní ho mají dvě jiné realitky za cenu ještě o sto tisíc nižší, přesto se kupec zatím nenašel.

„Majitelka, která to má z dědictví, více zlevnit nechce, měla tady vážné zájemce za 3,6 milionu, ale odmítla je s tím, že sama si potřebuje koupit něco většího,“ říká otevřeně makléř.

Poptávka zaostává

Podle informací Práva některé velké investiční skupiny začaly své nemovitosti prodávat, protože očekávají pokles cen a kumulují hotovost pro levnější nákupy. I někteří menší obchodníci začali nabízet své prémiové byty k prodeji, a to i s levnými hypotékami za 1,8 % s fixací ještě na čtyři roky, které si kupující může převzít.

Tušení velkých investičních hráčů, kteří očekávají pokles cen nemovitostí, potvrzuje i studie zpracovaná společnostmi CEEC Research a KPMG, podle níž roste poptávka po nových bytech poprvé od roku 2015 pomaleji než nabídka. Zatímco objem nabízených rezidenčních nemovitostí letos v Praze stoupne o 2,7 procenta a v přilehlých regionech o 1,4 procenta, poptávka po bytech vzroste napříč republikou jen o 1,1 procenta, upozorňuje dokument.

„Rozhodně mohu potvrdit, že u nás v Olomouci se stavějí nové byty ve velkém a ta poptávka zpomaluje. Myslím, že to je tím, že mladí lidé, kteří shánějí tzv. startovací byty, na ně dnes nemají. Jednak kvůli ceně, jednak kvůli přísnějším regulím stanoveným ČNB. A ti, kdo mají zdroje, už mají byty, třeba na investice, nakoupené,“ řekl Právu jeden finanční poradce. Dodal, že starší byty jsou už většinou přebrané.