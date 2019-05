tov, tin, bož , Novinky, Právo

V letošním roce by průměrná odměna lékaře měla stoupnout na 84 tisíc a zdravotní sestry na 43 tisíc, odhadl ÚZIS.

„Lékaři a sestry už nejsou žádné popelky, ale patří mezi nejlépe placené profese v ČR,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

S takovým hodnocením ale nesouhlasí lékařské odbory. „Všechny uváděné průměry jsou dané za ohromné množství přesčasové práce, u mnoha lékařů to je za dva úvazky,” řekl Novinkám předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Vývoj platů zdravotních sester

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Dodal, že lékaři berou zhruba polovinu platu za přesčasovou práci a polovinu ze základu, což je dlouhodobě neudržitelné. Lékařů je nedostatek a jsou přepracovaní. V zahraničí podle něj přesčasy obvykle tvoří zhruba 20 procent příjmu, to považuje za ideální.

Základní plat začínajícího lékaře je podle Engela kolem 32 tisíc a nejzkušenějšího asi 56 tisíc, tedy ani ne dvojnásobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v ČR byla ke konci roku necelých 32 tisíc. „Mě zaráží, že personální situace v nemocnicích je tak špatná, jaká je, vůbec se nelepší, a on si dovolil přidat dvě procenta do základu, to ani nepokrylo inflaci,“ dodal k prohlášení ministra Engel.

Že výše zmiňované odměny zahrnují i přesčasy ve svém komentáři zmínil také ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Třeba mladší lékaři, kteří průměrně v základu berou mezi třiceti a čtyřiceti tisíci korun, se mohou citovanými sumami cítit až uraženi,” řekl Novinkám.

Srovnání s Německem



Podle ministerstva zdravotnictví se nyní odměny lékařů vyrovnaly průměru EU.

„Vzhledem k průměrné mzdě jsme na tom dnes téměř stejně, jako v Německu,“ uvedl také na tiskové konferenci Vojtěch. Narážel tak na relativní ukazatel poměru mzdy lékaře k průměrné mzdě v zemi, nikoli na absolutní výši odměn.

Podle dat Statistického spolkového úřadu (Destatis) činila v roce 2018 průměrná hrubá měsíční mzda v Německu 3380 eur, v přepočtu zhruba 99 750 korun. Průměrná mzda pracovníků ve zdravotnictví se podle portálu Absolventa.de pohybuje kolem 6800 eur měsíčně (zhruba 174 800 korun).

„Při porovnání základního platu doktora jsme v poměru vůči průměrnému platu Německu stále ještě „na hony vzdálení”, tvrdí odborář Engel.

Vláda musí šetřit



Kovanda z pohledu ekonoma upozornil, že vláda v poslední době lékařům i státním zaměstnancům přidávala. Nyní, když ekonomika brzdí, chce své výdaje omezovat. Hledat úspory dostali za úkol všichni ministři vzhledem k letošnímu hospodaření rozpočtu, které je o desítky miliard horší než loni.

„Vláda přidáváním roztočila platovou spirálu a teď má těžkou hlavu z toho, jak ji zastavit. Proto ministr zdravotnictví předstupuje s tím, kolik že už lékaři a sestry berou, doufaje, že je chuť pod dalším přidávání přejde, což je ovšem bláhová úvaha. Roztočenou platovou spirálu půjde těžko zastavit, jelikož s jídlem roste chuť,” soudí Kovanda.