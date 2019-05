mif, Novinky

„Já myslím, že digitální daň je dobrá cesta,“ prohlásil jasně Zeman.

Připomněl zároveň, že digitální daň zavedlo například Rakousko, které díky tomu inkasovalo v přepočtu pět miliard korun. „A to je zajímavá částka,“ zdůraznila hlava státu s tím, že by však silně váhal s daní pro energetické firmy. Obává se totiž toho, že by to v konečném důsledku odnesli běžní odběratelé, kterým by se zdražila elektřina.

Operátoři mají nadprůměrné zisky prezident Miloš Zeman

Naopak v případě operátorů by mu zdanění nevadilo. „Inkasují nadprůměrný zisk, aniž by se o to jakkoli přičinili,“ konstatoval prezident a dodal: „Je to dáno zaostalostí tuzemského digitálního prostředí.“

V konečném důsledku by tedy byl v případě daně pro operátory „mírně pro“.

Banky by měly zvýšit úroky

Žádné servítky si nebral ani v případě bank. „Víte, kdo je bankéř? Je to člověk, který vám půjčí deštník, ale jen když se zavážete, že nebude pršet,“ řekl v nadsázce Zeman s tím, že bankéře také nemá rád. Nebál se nicméně použít ani ostřejší slova. „Nějaký idiot dokonce vymyslel záporný úrok,“ nechápavě krčila rameny hlava státu.

Podle prezidenta je hlavní problém v tom, že se banky vůbec nesnaží motivovat lidi ke vkladům. „Nulový úrok snižuje motivaci k tomu, aby člověk šetřil. Navrhoval bych, aby se banky snažily zvýšit u svých vkladů sazby úměrně úrokovým sazbám České národní banky,“ podotkl.

Na přímou otázku, zda je pro zdanění bank, byl však již shovívavější. Připomněl, že tuzemský bankovní sektor je zdravý. „Na rozdíl od jiných zemí tuzemské banky nepotřebovaly během krize v roce 2008 pomoc ze státního rozpočtu,“ podotkla hlava státu.

„To je důvod, proč bych se k tomuto návrhu choval poněkud laskavěji,“ doplnil Zeman. Řešením podle něj není ani založení speciálního fondu, kam by banky přispívaly. „Fondů máme více než dost,“ uzavřel prezident.