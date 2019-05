Právo

Sledujete i po prodeji Fincentra – svého dítěte – jeho další osud v rukou švýcarského gigantu Swiss Life?

Doposud jsem ho samozřejmě sledoval, přece jen osmnáct let jen tak nesmažete. Občas jsem v kontaktu se švýcarským managementem a probíráme některé strategické úvahy. Ale obávám se, že odteď v čele Fair Creditu už budu mít dramaticky méně času. Zůstala mi ale mezi lidmi z Fincentra velká spousta přátel. Aktivně si chci ještě ponechat jako svou osobní a srdeční záležitost řízení nedávno založeného unikátního vinného fondu Wine Management.

Staráme se o klienty, kteří jsou pro klasické bankovní domy nezajímaví

Veřejnost někdy vašemu sektoru vyčítá, že zneužíváte finanční tísně skupiny lidí, kteří obtížněji hospodaří s penězi. Nejste vlastně takoví lichváři?

To je populistické zjednodušování, které se občas někomu hodí do novinových titulků. Uvítali jsme, že byznys drobných půjček reguluje a licencuje ČNB, protože se společnost zbavila nesolidních či predátorských poskytovatelů, kteří kazili jméno nám seriózním. Sektor malých nebankovních půjček je součástí globálního finančního trhu už 150 let.

Staráme se o klienty s nízkou mírou úspor, kteří také mají své finanční potřeby, ale pro klasické bankovní domy jsou nezajímaví. Jen pro zajímavost, na rozdíl od státu, dopravních podniků nebo poskytovatelů energií či mobilních služeb, my jsme za dobu existence Fair Creditu poslali do exekuce z desetitisíců klientů jen a pouze 60! A to byli jen ti, kteří odmítali komunikovat a v podstatě se ke svým závazkům vůbec neznali. Takže v našem byznysu opravdu, vážení politici, nehledejte zakopaného psa velkého počtu exekucí.

Kam by měl Fair Credit pod Vašim vedením směřovat?

Chceme se do dvou tří let stát jedničkou na trhu. Dnes obsluhujeme 60 tisíc klientů, aby se nám to podařilo, musí mít více než 100 tisíc klientů. Ale je to i o objemech obchodů. Novým přístupem k síti budeme schopni minimálně o polovinu navýšit obchody, aniž by síť musela růst nominálně.

Dneska je to postaveno na osobním kontaktu s klientem, jak vyhledávání, poskytnutí, tak i vybírání půjčky, to chceme samozřejmě jako základ našeho byznysu zachovat. Ale je to někdy příliš intenzivní, a tedy náročné časově i finančně. Část kontaktu můžeme přesunout na telefon, který má největší potenciál, případně další média.

Proč z relativního pohodlí správce svých majetkových podílů znovu naskakujete do dřiny každodenního řízení firmy?

Ještě se na to necítím starý. Mám za sebou, myslím, úspěšnou kariéru budování velké finanční firmy. A pak je tu hlavní důvod – Fair Credit je pro mě svým významem investiční prioritou, proto chci převzít kormidlo jako generální ředitel. Přebírám od května strategické řízení, soustředím se na neobchodní části a ulevím současnému šéfovi Tomáši Konvičkovi, který se bude moci ještě intenzivněji věnovat rozvoji obchodní sítě a klientskému servisu. Věřím, že budu firmě schopen dát nový impuls k útoku na pozici jedničky trhu s malými nebankovními půjčkami.

Nevyvolá změna ve vedení Fair Creditu nějaké pnutí uvnitř firmy nebo u financujících partnerů?

Právě naopak. První reakce obchodních partnerů i naší sítě jsou hodně pozitivní, můj příchod berou jako posílení vrcholového vedení firmy. Vysíláme jasný signál, že Fair Credit je pro nás důležitý, že mu věříme a jsme si jisti jeho dalším obrovským potenciálem. Firma roste a stává se čím dál víc komplexní. Máme nejkvalitnější obchodní poradce, chytré, pracovité a loajální. Budeme vyvíjet nové produkty za využití moderních technologií a rozvíjet síť našich zástupců.