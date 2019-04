Babišova vláda chce uvalit na Facebook a Google sedmiprocentní digitální daň

Vláda Andreje Babiše (ANO) chce zavést sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy jako Facebook a Google. Na zavedení daně se shodla koalice ANO a ČSSD. Ministerstvo financí by mělo do konce května vypracovat návrh. Vyplývá to z informací od ministerstva financí a vládní ČSSD.