Petr Kozelka, Právo

Rusnok při debatě se studenty Vysokého učení technického v Brně (VUT) odmítl, že by za bytovou krizí stál i krok ČNB, která před několika měsíci přistoupila ke zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték.

„Ceny nemovitostí v atraktivních lokalitách se ocitly mimo dosah normální příjmové relace, kterou lze čekat u mladé rodiny. Ale stejné je to ve velkých městech na západ od nás. Je to odvrácená strana dobrých časů,“ prohlásil Rusnok.

Guvernér upozornil, že v Česku se nyní staví méně bytů než za krize. „Je obrovská poptávka, malá nabídka a k tomu nulová regulace trhu. Máme sice daň za nabytí nemovitosti, ale nemáme pořádnou daň z nemovitosti, která by postihla spekulativně nakupované byty,“ nadnesl Rusnok.

Nad nápadem Pirátů, kteří chtěli v Praze zjišťovat počet volných bytů kontrolou elektroměrů, mávl Rusnok rukou. „Stačí registr obyvatel, víme, kdo má kde trvalé bydliště. Tam by byla minimální daň z nemovitosti. A podle katastru lze zjistit, jestli ten člověk má další byty. A tam už by ta daň u každého dalšího rostla. Potom by ty byty šly hned na trh,“ nabídl svou představu.

Současný legislativní stav podle guvernéra vytváří ideální podmínky pro lidi, kteří byty spekulativně kupují nebo pronajímají například ve službě Airbnb. „V Praze si stěžují, že nemají byty pro učitele a další zaměstnance, ale Praha má ve správě tisíce bytů. Ale nemá žádnou regulaci. Proč v nich mohou bydlet soudci a státní zástupci, kteří nepotřebují chráněné bydlení?“ dodal.

Eurozóna je jako klub bez pravidel



Na dotaz dalšího ze studentů, kdy v Česku budeme platit eurem, Rusnok odvětil, že k přijetí společné evropské měny snad dojde v období, které bude předvídatelnější.

„Současná podoba eurozóny je nedotažená. Je to jen společná měna a nic víc. Není tam ani síla donutit členy, aby se chovali disciplinovaně. Když přijali euro, zavázaly se k dodržování pravidel, ale pak se najde pár dobráků, kteří řeknou, že to mají těžké a že závazky nebudou plnit. Je to jako golfový klub, kde místo dodržování pravidel dostanete do hlavy nejen míčkem, ale i holí,“ řekl Rusnok.

Podle guvernéra je ale jasné, že Česko je na eurozóně totálně závislé. „Jestli s ní bude zle, tak to dopadne i na nás a nevyhneme se tomu, nejsme žádný ostrov uprostřed moře. Nikdo nás ale nenutí vstupovat a náš postoj je racionální,“ dodal guvernér.

Lidé se naopak podle Rusnoka nemusí obávat toho, že by hotovost jako platidlo skončila a platilo se jen kartou, k čemuž se blíží některé skandinávské země. Na dotaz ředitele spolu pořádajícího centra AdMaS VUT Zdeňka Dufka upozornil, že v nejbližších několika desítkách let k tomu podle něj v tuzemsku nedojde. „Neslo by to s sebou množství problémů, neumožňuje to ani současná legislativa. Ale na odborných fórech se o tom diskutuje a podle některých ekonomů by to byla ideální situace. Vy se toho asi dožijete, ale já už ne,“ řekl studentům.