Nekvalitní ruská ropa poškodila v Bělorusku rafinerii. Do Česka se zatím nedostala

Znečištěná ropa z Ruska se zatím na české území nedostala. Novinkám to ve čtvrtek řekla mluvčí státní firmy Mero, která zajišťuje dopravu suroviny. Tuzemské rafinerie běží. Bělorusko tvrdí, že mu ruská ropa poškodila rafinerii, přestalo ji proto posílat do Polska. Do ČR ruská ropa proudí přes Ukrajinu a Slovensko.