Ropa na světových trzích výrazně zdražila už na Velikonoční pondělí, kdy severomořský Brent prolomil hranici 74 dolarů za barel. V úterý cena dál stoupla až na 74,50 dolaru za barel. Americká ropa WTI v úterý zdražila nad 60 dolarů za barel.

Od začátku letošního roku Brent již zdražil o skoro 40 procent. „Zdražování kvůli tomu pociťují i čeští motoristé. Například benzin Natural 95 od svého letošního dna, na něž klesl v polovině února, zdražil do včerejška o 7,5 procenta. Zdražování pohonných hmot přispělo k tomu, že míra spotřebitelské inflace v březnu vystoupala na úroveň tří procent, nejvýše od roku 2012,“ upozornil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Benzin ještě podraží

Bezprostředním důvodem současného prudkého zdražení ropy jsou podle něj prohlášení USA, že Trumpova administrativa už nebude přivírat očí nad tím, že třetí země dovážejí íránskou ropu. V tuto chvíli hned osm zemí stále odebírá ropu a ropné produkty od Teheránu, aniž by přitom čelily sankcím ze strany Spojených států. Mezi těchto osm zemí patří Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Turecko, Itálie a Řecko.

Bílý dům v pondělí oznámil, že americké sankce na obchodování s íránskou ropou budou od května platit pro všechny. Zároveň nicméně uvedl, že Spojené státy, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se „dohodly na včasných krocích, aby zajistily, že bude světová poptávka uspokojena, až veškerá íránská ropa zmizí z trhu“.

Tento faktor by podle Kovandy mohl hrát tuzemským řidičům do karet a zdražování černého zlata zbrzdit. „Další růst ceny jak benzinu, tak nafty je sice nevyhnutelný, nicméně nemusel by už být nijak dramatický,“ soudí ekonom.