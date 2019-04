Jindřich Ginter, Právo

Jiné spediční společnosti tohle neřeší. Netrvají na standardizovaných krabicích, nevadí jim neurčitý tvar balíku a nebazírují ani na úplně přesném umístění adresy doručitele.

„Nemáme předepsané krabice či jejich typ. Omezení platí u rozměrů dvou metrů délky či tří metrů obvodu a kritériem je hmotnost,“ řekl Právu Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Od hmotnosti se odvíjejí ceny také u balíkové a kurýrní přepravy PPL, přičemž u příjemců z řad soukromých osob vymezuje maximální hmotnost 31,5 kilogramu, u služby business jsou limitem rozměry 120 x 60 x 60 cm, u balíků.

Lidé by podle Včely měli balík a zboží v něm dostatečně zabezpečit, přičemž nedoporučuje používání motouzů či vázacích pásek, protože pak hrozí zachycení zásilky na dopravnících a možné poškození. Černé fólie na balících, za které se u ČP připlácí, GLS nevadí. „Barva fólie není pro nás žádný problém a zákazníky za toto v žádném případě nepenalizujeme,“ konstatuje Včela.

Neřešitelným zádrhelem podle něj není ani případná odchylka v umístění adres odesilatele a příjemce na balíku, s níž může mít ČP problém, jak se nedávno přesvědčilo Právo.

„Pokud máme kontakt (e-mail, mobil) na odesilatele a příjemce, není v případě nejasnosti problém se s nimi spojit a případné komplikace obratem vyřešit,“ popsal praxi zasilatelské společnosti Včela.

Půl milionu balíků denně



V ČR se denně celkově přepraví přes půl milionu balíků, u nichž neustále roste podíl zásilek z internetových obchodů. Čísla o podílu ryze soukromých balíků na těchto objemech nejsou k dispozici. Růst obliby prodeje „čehokoliv“ přes bazarové servery ale naznačuje, že meziroční růstový trend kolem 10 procent je reálný, odhaduje Včela.

Logistickým firmám podle něj záleží nejen na rychlosti dodání a spolehlivosti, ale také na komunikaci se zákazníky.

I mezi nimi se ale mohou objevit potížisti. „Dovezl jsem zákazníkovi balík a ten pak reklamoval, že ho nedostal, a chtěl kompenzaci, bylo v něm prý drahé kolo. Tvrdil, že podpis na předávacím protokolu není jeho. Naštěstí jsme mu dokázali, že lže,“ popsal řidič další velké spediční společnosti.

Naznačil, že některé firmy prý i zvukově nahrávají moment předávání, aby předešly neoprávněným reklamacím a sporům. „To u nás neděláme. Řádné předání je možno zdokumentovat pouze časem, GPS polohou a podpisem ve skeneru doručujícího řidiče. Vzhledem k tomu, že úspěšnost doručení do následujícího pracovního dne dosahuje i u soukromých adres 95 procent, je procento těchto reklamací mizivé,“ reagoval Včela.

Dochází i k nestandardním situacím. V GLS nedávno přepravovali balík do Německa. Hned po odeslání se ale odesilatel dozvěděl, že příjemce je podvodník, který mu zboží nezaplatí. U zasilatelské firmy požadoval jeho okamžité zastavení a vrácení. „Vzhledem k tomu, že sítí GLS každý den proudí několik milionů balíků a že balíky z ČR do Německa doručujeme do 48 hodin, byla to velmi náročná akce našeho a německého zákaznického servisu. Naštěstí s dobrým koncem a balík se již vrátil odesílateli,“ uzavírá Včela.