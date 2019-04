tov, Novinky, ČTK

Avokádo tak výrazně nezdražilo od dubna roku 2009. Ceny by šly ještě výrazně výš, pokud by Trump hrozbu naplnil, uvedl analytik Rabobank Roland Fumasi.

„Ceny avokáda se mohou snadno zdvojnásobit i ztrojnásobit, pokud by byla hranice zavřená,“ řekl Bloombergu. Podle něj zdražení nejspíš vyvolala snaha dovozců se předzásobit, pro případ, že by na hranicích došlo k problémům. Navíc loňská vedra v Kalifornii zpozdila a zhoršila sklizeň, takže jsou USA ještě víc závislé na dovozu z Mexika.

Mexická avokáda se na americké spotřebě podílejí ze 75 až 80 procent, menší část putuje z Chile a Peru. Spotřeba avokáda v posledních letech roste, už není jen přísadou salátů a omáček. Lidé ho jedí jako zdravou superpotravinu, někteří jej třeba i opékají na grilu.

Americký prezident Trump v pátek pohrozil, že hranici tento týden uzavře, protože Mexiko prý vydělává na nelegální migraci. „Necháme to zavřené na dlouhou dobu. Nedělám si legraci. Mexiko to musí zastavit," řekl Trump.

V úterý připustil, že zavření hraničních přechodů by mělo negativní dopad na americkou ekonomiku. Podle agentury Reuters by znemožnilo cestování milionům lidí, kteří překračují hranice legálně. Mohlo by rozvrátit i obchodní výměnu v hodnotě miliard dolarů.