Jan Holý, Právo

Kůrovcová kalamita rozdělila Česko na dvě zóny. V nejhůře postižených oblastech, tzv. červené zóně, která zasahuje sedm krajů, nemusí vlastníci používat obranná opatření (lapače či lapáky). Zároveň se prodlužuje lhůta pro zalesnění na pět let (nyní dva roky) a doba pro zajištění porostu na deset let (nyní sedm let) od vzniku holiny. Umožňuje to novela lesního zákona, která v úterý nabyla účinnosti.

„Přes veškeré úsilí vlastníků lesa i ministerstva zemědělství se nedaří kůrovcovou kalamitu tlumit. Je potřeba si uvědomit, že les roste osmdesát až sto let a současné lesy s převahou smrků jsou výsledkem práce našich předků, kteří tak činili zajisté v dobré vůli. Je jasné, že změnit složení našich lesů není možné ze dne na den. Řešení potrvá roky,“ řekl v úterý novinářům ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle Tomana všechna přijímaná opatření reagují na nedostatek pracovních kapacit a očekávané problémy se zalesňováním kalamitních holin kvůli nedostatku sazenic. Nově bude možné odložit těžbu souší, v červené zóně se prodlouží lhůta pro zalesnění. „Veškeré pracovní síly chceme soustředit na vyhledávání a těžbu kůrovcových stromů,“ uvedl ministr.

Průseky umožní odstřel zvěře

V červené zóně pak v případě kalamitních holin nad dva hektary bude možné ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až pěti metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až pěti metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede podle ministerstva zemědělství (MZe) k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám působených zvěří na obnovovaných porostech.

„Oceňujeme, že stát velmi rychle umožnil využít v mimořádné situaci zcela mimořádných prostředků, které všem vlastníkům lesů pomohou zvládnout kůrovcovou kalamitu,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

MZe prostřednictvím Lesů ČR v minulých dnech obeslalo všechny vlastníky lesů s informací o jejich základních povinnostech, včetně tzv. kůrovcového desatera, které představuje stručný a praktický souhrn zásad ochrany lesa.

Lesníci v úterý také oznámili, že spustili nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Web nekrmbrouka.cz podle nich přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa, a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

Mezinárodní tým vědců, který koordinovala Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, pak vypracoval zprávu s doporučeními ke zmírnění dopadů kůrovcových kalamit v Evropě.

Všechna opatření budou účinná po jejich uveřejnění na úřední desce ministerstva zemědělství. Opatření obecné povahy budou uveřejněna i na úředních deskách obcí s rozšířenou působností.