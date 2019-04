tov, Novinky

Výdaje na důchody a další sociální dávky byly meziročně vyšší o 11,1 miliardy korun, o 7,6 miliardy stouply výdaje na platy ve školství.

Celkové výdaje v objemu 373,5 miliardy byly o 44,1 miliardy větší než loni, to znamená nárůst o 13,4 procenta. Na sociální dávky včetně důchodů stát do konce března vydal 149 miliard korun, u důchodů to bylo o devět miliard víc než před rokem.

Pozitivně na rozpočet působil růst inkasa daně z příjmů právnických osob, které meziročně vzrostlo o 3,9 procenta. Víc stát vybral i na dani z příjmů fyzických osob. Na DPH se vybralo stejně jako loni 62,7 miliardy korun.

Ministerstvo doufá v lepší výběr DPH



Ministerstvo doufá, že v průběhu roku výběru DPH pomůže rozjezd 3. a 4. etapy EET, příslušná novela zákona ale ještě nebyla schválena.

Loni hospodaření státu pomohl mimořádný příjem 20 miliard korun z EU v rámci závěrečných plateb končícího programového období, upozornil resort.

V únoru byl výsledek ještě horší



Jak upozornil ekonom Komerční banky František Táborský, schodek za první tři měsíce roku je nejhorší výsledek od roku 2012. „Nicméně ve srovnání s předchozími měsíci státní rozpočet umazává naběhlý deficit,“ uvedl. Na konci letošního února byl totiž deficit skoro 20 miliard.

Pro letošek je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun. Zatímco v předchozích letech býval výsledek na konci roku lepší než plán, letos tomu zřejmě bude jinak.

„Pro tento rok očekáváme, že stát bude hospodařit s výsledkem daleko bližším naplánovanému rozpočtu. Předpokládáme, že bude i nadále pokračovat tlak na další zvyšování platů státních zaměstnanců a starobních důchodů,“ dodal Táborský.