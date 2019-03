Němci prodloužili zákaz prodeje zbraní do Saúdské Arábie

Německá vládní koalice ve čtvrtek schválila prodloužení zákazu vývozu zbraní a vojenského materiálu do Saúdské Arábie do konce září. Informoval o tom server týdeníku Die Zeit. Němci zmrazili dodávky do Saúdské Arábie v listopadu v reakci na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdském velvyslanectví v Istanbulu.