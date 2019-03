Jindřich Ginter, Právo

Balíky totiž třídí automat, jejž odchylka v umístění adresy snadno zmate. Ukázal to redakční test systému v odesílání balíků u České pošty, kdy jsme zkusmo odeslali dvě zásilky.

Na obou balících byla adresa odesílatele napsána vlevo dole a adresa příjemce vpravo nahoře. Úplně předpisově to ovšem mělo být takto: odesilatel vlevo nahoře a příjemce vpravo dole. Bylo tím zaděláno na komplikace a nepomohlo ani to, že adresa odesílatele byla přeškrtnutá a výslovně u ní bylo uvedeno, že jde o odesilatele, aby nedošlo k nejasnostem.

„V minulosti jsem takto poslala desítky balíků i v rámci e-shopu a všechny došly. Nikdy jsem neřešila, zda je příjemce zapsán nahoře nebo dole. Psalo se to, jak to umožnila páska, kterou byl balík přelepený. Odesilatel byl prostě vlevo a příjemce vpravo. Neslyšela jsem, že by spediční firmy s tím měly kdy problém,“ divila se spolupracovnice z administrativy, která balíky pro test připravovala.

Automat nemyslí, jen strojově načítá

Z poloviny jí dala za pravdu i praxe České pošty. Zatímco větší balík navzdory odchylce v umístění adres došel bez problému, u druhého musel příjemce podruhé zaplatit. Přitom za doručení už jednou zaplatil odesílatel na poště.

Když totiž třídicí automat nenašel adresu příjemce vpravo dole na balíku, odeslal zásilku zpět odesílateli do Černošic.

Tam si pošťačky všimly, že příjemce je na balíku přece jenom jasně napsaný, a zařadily balíček do tzv. dosílky. K příjemci tak balíček nakonec doputoval, ale musel za něj také zaplatit.

Pravidla jsou taková, připomněl Právu mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Podle poštovních podmínek, které jsou k dispozici buď na webu České pošty, nebo na každé pobočce, se údaje adresáta píší do pravé dolní čtvrtiny zásilky. Do levé horní čtvrtiny se pak píší údaje odesílatele. Je to proto, aby při třídění bylo jasné, kdo je adresát a kdo odesílatel,“ poznamenal Vitík.

Zároveň potvrdil, že nárůst automatizace v procesu třídění zásilek vyžaduje od odesílatelů větší přesnost v zájmu toho, aby jejich balíky došly bez toulání a dalších plateb, kam mají. I proto pošta standardizovala rozměry balíků. Tedy pokud lidé posílají balík neurčitého tvaru, musejí doplácet, protože třídicí automat si třeba s textilem zabaleným v černém igelitu neví rady.

„Balíkový trh roste ročně o dvanáct až čtrnáct procent, protože si lidé stále ve větší míře nechávají posílat zboží z e-shopů. Kromě správného zabalení balíků, kdy je důležité, aby zásilka byla v pravoúhlé krabici a nebyla zabalena z důvodů strojového čtení dat do černé fólie, je zároveň podstatné, jak čitelně a pozičně správně odesílatel nadepíše adresu, na kterou má být zásilka doručena,“ zdůraznil Vitík.