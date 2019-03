bož, Novinky

Macronův záměr je provést zásadní modernizaci veřejné správy, která by měla ušetřit náklady. V rámci toho Paříž zruší 120 tisíc z 5,5 milionu pracovních úřednických míst.

Na návrhu zákona se vláda domluvila po více než ročních vyjednáváních. Prezident si od něj slibuje pokrok ve své snaze liberalizovat ekonomiku a snížit vládní výdaje, uvedl Financial Times.

Ušetří se mimo jiné tím, že část zaměstnanců přijde o privilegium práce na zkrácený úvazek za plný plat. Zaměstnanců s tímto privilegiem je podle listu Le Figaro 310 tisíc.

Podle vlády by zákon měl vést k tomu, že veřejná správa bude lépe reagovat na měnící se potřeby Francouzů. Pro zaměstnance bude jednodušší oboustranný přechod mezi soukromým sektorem a veřejnou správou.

Sedm odborových centrál v reakci na to svolává na 9. května protestní stávku. Odborářům se nelíbí, že by reforma podle jejich názoru oklestila pracovní práva státních zaměstnanců a úředníci by se více přiblížili práci v soukromém sektoru.

Stávky dosud vyvolala například Macronova snaha liberalizovat železniční dopravu a reformovat zkostnatělého státního přepravce, ale také třeba změny ve školství.