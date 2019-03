Novinky, ČTK

Uber za převzetí rivala Careem zaplatí 1,4 miliardy dolarů v hotovosti a 1,7 miliardy dolarů v cenných papírech směnitelných za akcie Uberu. Dokončení transakce, kterou ještě musejí schválit regulátoři, se očekává v prvním čtvrtletí příštího roku.

Generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi označil dohodu o převzetí za "důležitý okamžik pro Uber" v době, kdy se podnik snaží posilovat své globální aktivity. "Careem hraje klíčovou roli při utváření budoucí městské mobility na Blízkém východě, a stává se tak jedním z nejúspěšnějších startupů v regionu," dodal.

Careem bude podle dohody po převzetí nadále fungovat pod svou vlastní značkou a pod vedením svých zakladatelů. Společnost vznikla v roce 2012 a v současnosti působí ve 120 městech v 15 zemích včetně Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Pákistánu, Jordánska a Egypta.

Pro ztrátový Uber převzetí nejsilnějšího konkurenta v regionu posílí jeho dominantní pozici na rychle rostoucím globálním trhu alternativní taxislužby před chystaným vstupem na burzu v New Yorku, napsaly Financial Times. List připomíná, že úpis akcií (IPO) by mohl firmu ocenit na více než 100 miliard dolarů (2,28 bilionu korun).

Převzetí Careem je pro Uber důležité i proto, že dřívější prodej ztrátových aktivit v Číně, Rusku a jihovýchodní Asii místním rivalům vyvolal pochyby ohledně schopnosti amerického podniku stát se konkurenceschopným hráčem na globálním trhu. V současnosti působí Uber ve více než 70 zemích, potýká se však s ostrou konkurencí v Latinské Americe a Indii.

Společnost navíc podobně jako další alternativní taxislužby čelí v řadě zemí regulačním a právním překážkám. Na problémy firma narazila rovněž v České republice, kde se stala terčem stížností a protestů ze strany provozovatelů tradičních taxislužeb.