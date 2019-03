Jiří Novotný, Právo

Žádost předložil v lednu premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho představ by tak ČR investovala do ekologických opatření na německé části Labe. „Evropská komise nám oznámila, že to možné není,“ sdělil však včera Právu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Tuto informaci potvrdilo Právu i ministerstvo dopravy (MD). „Další postup vlády ve věci plavebního stupně Děčín zatím nelze odhadnout. Evropská komise ale ve svém dopise také doporučila hledat kompenzace na území ČR,“ upozornila mluvčí MD Lenka Rezková.

Vláda podmínila stavbu plavebního stupně stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody před rokem. Studie, kterou poté vypracovala Správa národního parku České Švýcarsko, došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Na základě této studie ministr Brabec odmítá potřebné stanovisko EIA pro jez vydat. Naopak ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nadále trvá na tom, že stavba jezu je větším veřejným zájmem než ochrana přírody.

Svaz dopravy vyzval Babiše



Přestože poslední snaha premiéra u EK narazila, vyzval ve středu Svaz dopravy Babiše, aby o stavbě jezu ihned rozhodl.

„Postup správy národního parku je založen na odborně zcela pomýlených podkladech a je v přímém rozporu s usnesením vlády,“ řekl novinářům prezident svazu Jaroslav Hanák.

Správa národního parku České Švýcarsko odmítá, že by její postup byl účelový. Jak včera zdůraznila, její stanovisko k děčínskému stupni vzniklo na základě studií předních českých akademických institucí, včetně České zemědělské univerzity, Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity.