Huawei chce zažalovat americkou vládu

Čínská telekomunikační společnost Huawei se chystá zažalovat vládu Spojených států za to, že zakázala federálním agenturám používat její výrobky. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to v pondělí napsal server listu The New York Times (NYT).