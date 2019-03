Jindřich Ginter, Právo

Poslali jsme tento týden z pošty v Radotíně do pražské redakce Práva dvě identické sady balíků, a to ještě ve starém systému, kdy se cena odvíjela od hmotnosti, a pak v novém, kdy o ceně rozhodují rozměry.

První typ zásilky byl menší, konkrétně šlo o dva stejné německo-české slovníky vážící 0,917 kg. Druhá sada byly dvě větší, totožné prázdné bedny, každá o hmotnosti 2,15 kg. Jedná se o vyřazené volební urny města Černošice nalezené před časem ve sběrném dvoře.

Už ráno na nás tady pár lidí pouštělo hromy a blesky, co je to za skryté zdražení. pracovnice radotínské pošty

Rozdíl 23 korun

Ve čtvrtek jsme ještě podle hmotnosti poslali první sadu: slovník a bednu. Byly to jedny z posledních balíků poslaných ještě ve starém systému. Podány byly pět minut před zavírací dobou. Obě zásilky jsme odeslali jako obyčejný balík, bez podacího lístku, bez pojištění, bez zákaznické karty ČP.

Za poslání slovníku jsme zaplatili 74 korun. Včera dopoledne, kdy už rozhodoval rozměr, a ne hmotnost, přišlo poslání druhé knihy na 89 korun.

Stejně tak odeslání první bedny podle hmotnosti přišlo na 81 korun, zatímco druhé podle rozměru na 89 korun.

U té navíc paní za přepážkou váhala, zda jde o standardizovaný rozměr. Pozastavovala se nad mírným zkosením v horní části. Nakonec ale usoudila, že to je přece jen bedna o rozměru do 35 cm a není nutné zásilku zařadit do kategorie měkký balíček neurčitého tvaru. To bychom jinak podle ní ještě připláceli 16 Kč.

Najednou mne odmítají s balíkem, který je zakulacený nebo který se nevejde do nějakých jejich krabičkových norem. zákaznice pošty

Ještě ve čtvrtek jsme tedy zaplatili méně, to stály balíky dohromady 155 Kč, zatímco včera jsme už za identické zásilky museli z peněženky vytáhnout 178 Kč. Zaměstnankyně pošty změnu rozhodně nevítají, protože poslouchají naštvané lidi, kteří se zdražením nepočítali.

Lidem rozdávají papírové metry

„Už ráno na nás tady pár lidí pouštělo hromy a blesky, co je to za skryté zdražení, o kterém nikdo nic neřekl,“ poznamenala radotínská pracovnice.

Není divu. „Najednou mne odmítají s balíkem, který je zakulacený nebo který se nevejde do nějakých jejich krabičkových norem,“ stěžovala si zrovna na poště sekretářka jedné větší firmy.

Ilustrační foto

FOTO: Stanislav Zbyněk, ČTK

„Každopádně je to zdražení většiny běžně posílaných balíků. Paní na mne tady křičela, že pořád posílá totéž, platila vždy přes 80 korun a najednou musela vydat 122 korun,“ potvrdila pracovnice, když jsme se pozastavili nad tím, že za malý slovník a o hodně větší plechovou bednu obdélníkového tvaru jsme podle nového „rozměrového“ systému zaplatili úplně stejnou cenu.

„Oba balíky patří do velikostní třídy S, která je do 35 centimetrů. Podívejte, máme u váhy už nalepené metry. Váha je jen orientační údaj a bere se v potaz, jen kdyby to bylo už hodně těžké, asi kolem 30 kg,“ vysvětlovala dále novotu ochotná pošťačka. Její kolegyně hned pohotově přes okénko podávala papírový metr. „Rozdáváme je lidem, aby si mohli přeměřovat,“ dodala.

Obě ukazují na vysvětlující vyobrazení nového systému, který rozděluje balíky na nestandardní a standardní. Ty nestandardní jsou neurčitého tvaru, tedy bez ostrých hran, v nichž lidé posílají například textil. „Je to prý proto, že třídicí stroj je automaticky nerozezná,“ snažila se objasnit pracovnice.

Vedení pošty v tabulce, kterou rozdalo poštám, zdražení za běžných okolností připouští. „Ceny základních služeb se zvyšují. Při využití slevy za elektronické podání a zákaznické karty se zákazník dostává pod úroveň původního cenového nastavení,“ píše se v tabulce.

Nicméně u kolonky „Obyčejný balík“ je to jasné. Původní cena do dvou kilogramů je 74 korun, zatímco nově se za velikost S do 35 centimetrů účtuje 89 korun.