Nedostatek lidí v dopravních službách je dlouhodobý problém – absence zájemců o práci řidiče se začala projevovat už ve druhé polovině roku 2015 v souvislosti s rekordně nízkou nezaměstnaností v tuzemsku. Situace se dál zhoršuje. Podle dat Profesia.cz počet nabídek v oblasti dopravy až na určité sezonní výkyvy kontinuálně roste, klesá ale počet zájemců o práci v tomto oboru.

„Jde o profesi, která je psychicky, ale i fyzicky náročná. Navíc s sebou nese poměrně vysokou míru stresu, zodpovědnosti a rizika. Přitom pokud porovnáme aktuální průměrnou mzdu v oboru, je skoro o 18 procent nižší než například v retailu: zatímco celková průměrná mzda (včetně odměn a bonusů) v dopravě je podle údajů portálu Platy.cz necelých 27 000 Kč, v retailu (maloobchod – pozn. red.) je to těsně nad 31 700 Kč,“ řekl Michal Novák z Profesia.cz.

Vyhrocená je podle něj zejména situace v přepravě osob. Důkazem toho je i situace na začátku roku, kdy hrozilo, že například v některých částech Ústeckého kraje nevyjedou meziměstské autobusy. Vedle řidičů chybějí také dispečeři nebo koordinátoři.

„Z pohledu regionů je drtivě největší sháňka po zaměstnancích v dopravě v centru Čech – v Praze a Středočeském kraji. Odsud bylo 40 procent všech nabídek. Velká poptávka po řidičích je také v Brně a okolí a v Plzeňském kraji, nejnižší pak v krajích Zlínském a Karlovarském,“ dodal Novák.

Mladí se za volant nehrnou



Problémem je i růst věkového průměru šoférů. V současné době je podle oborových organizací průměrný věk řidiče z povolání 57 let a trend stoupá. To v souběhu s poměrně vysokou psychickou a fyzickou náročností povolání znamená, že v blízké budoucnosti přijde další odliv zaměstnanců. Podle některých prognóz do pěti let odejde až třetina řidičů autobusů do důchodu a mladí se na tuto pozici příliš nehrnou.

„Někde začaly směřovat náborové kampaně na ženy, které byly v tomto oboru donedávna zastoupené minimálně. Cestou může být i zaměstnávání lidí ze třetích zemí, zde je ale problémem délka povolovacího procesu a v osobní přepravě i jazyková bariéra,“ dodal Novák.

Ženy lákala za volant do týmu například logistická společnost CS Cargo. Více žen nabírají také městské dopravní podniky, jako třeba pražský dopravní podnik.

Z cizinců firmy řidiče seženou nejčastěji z řad Ukrajinců. Některé dopravní společnosti se proto přihlásily do programu Režim Ukrajina, který usnadňuje dovoz zaměstnanců.

Podle dopravců by problém mohlo řešit nasazení kamionů, které se obejdou bez řidiče. Takové již testují například v Německu. Kvůli legislativě a bezpečnostním otázkám je ale jejich rozšíření stále hudbou budoucnosti.