Pošta zdražila dopisy do zahraničí i poštovní poukázky

Česká pošta od února po roce zdražila zásilky do zahraničí. U nejužívanější služby obyčejných zásilek do 50 gramů se cena zvýšila o čtyři koruny na 39 korun u psaní v rámci Evropy, respektive na 45 korun u dopisů mimo evropské země. Pošta také zvýšila cenu poštovních poukázek. V pátek to oznámil Český telekomunikační úřad.