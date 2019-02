Novinky, ČTK

ŘSD si jako zhotovitele pro úsek Staré Hodějovice-Třebonín vybralo druhého uchazeče v pořadí. Nejnižší cenu (3,9 miliardy Kč) nabídlo italsko-turecké sdružení firem Astaldi a IC Ictas. Jejich nabídku ŘSD vyřadilo.

„Tohoto uchazeče jsme vyřazovali kvůli nereálně nízké ceně. To je cena, za kterou to nelze postavit, tudíž by to skončilo problémem," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD chce zprovoznit tuto část obchvatu zároveň s druhou, 7,2 kilometru dlouhým úsekem D3 Úsilné-Staré Hodějovice, kde je předpokládaná hodnota zakázky 6,8 miliardy Kč.

„Budeme na to klást velkou pozornost, abychom nepřiváděli dopravu někam do polí. Je třeba obě ty stavby zkoordinovat a udržet stavební kázeň, abychom zprovoznili obě, aby to začalo sloužit kromě dálničního tahu jako obchvat Českých Budějovic. Je to jedna z prioritních staveb, budeme si jí hledět od prvního dne. Dozor tam opravdu bude," řekl Rýdl.

Na hranice s Rakouskem nejdřív v roce 2024



Úsek D3 Úsilné-Hodějovice, se ale zatím stavět nemůže: italsko-turecké sdružení firem Astaldi a IC Ictas napadlo výběrové řízení na zhotovitele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úsek Staré Hodějovice - Třebonín se má začít stavět v březnu nebo v dubnu. Součástí stavby bude 17 dálničních mostů, přeložka železnice i tři mimoúrovňové křižovatky. Stavba by měla trvat tři a půl roku a skončit v létě 2022.

Výhledový plán stavby dálnic. Dokončit jich zbývá ještě zhruba 800 kilometrů.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.