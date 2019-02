Jiří Novotný, Právo

Do vlaků by se tak ale vešlo méně lidí a ti bez místenky, kteří by došli na nádraží na poslední chvíli, by se prostě do Ostravy nebo Prahy nedostali. Dopravci se sice nápor snaží zejména v pátek a neděli, kdy jezdí lidé domů z práce, studenti ze škol a turisté na výlety, zvládat posilovými vozy, cestujícím nicméně doporučují, aby si jízdenku i s místenkou koupili včas na internetu.

Co ale když místenky budou vyprodané? Ve špičkách je sice interval mezi spoji tří dopravců mezi Prahou a Ostravou jen kolem dvaceti minut, ale Leo Express cestující „na stání“ nebere vůbec a RegioJet jen ve vybraných spojích a jen se souhlasem vlakvedoucího.

Kromě přepravního výkonu se snažíme, aby tam na odpovídající úrovni byla i kultura cestování ředitel ČD Miroslav Kupec

Pokud povinné místenky zavedou České dráhy nejen pro svá pendolina, ale pro všechny rychlíky na trase Praha–Ostrava, cestující, kteří se teď ještě do vlaků vmáčkli „na stojáka“, prostě budou mít smůlu. Jde přitom o stovky až tisíce lidí. Jen posilové vozy, jež mají dopravci v záloze, by to zřejmě nevyřešily, vždyť většina vlaků jezdí na této trase už teď plně vytížena.

„Kapacitu vlaků umožňují místenky regulovat. Vzhledem k tomu, že na trati Praha–Ostrava jde o komerčně provozovanou dopravu, a ne službu v závazku, je na nás, jak se nakonec rozhodneme. Neporušili bychom tím žádná pravidla,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Právo předseda představenstva a generální ředitel ČD Miroslav Kupec.

Na připomínku, že by tak ČD přišly o část cestujících, Kupec odpověděl: „Kromě přepravního výkonu se snažíme, aby tam na odpovídající úrovni byla i kultura cestování a odpovídala požadavkům cestujících. Ti by nám brzy ubyli kvůli tomu, že jezdí přeplněným vlakem. Kvůli místenkám by jich sice bylo také méně, ale jezdili by komfortně.“

Mluvčí ČD: Pojedou jindy



Jak Právu potvrdil mluvčí ČD Radek Joklík, úvahy o povinných místenkách pro všechny vlaky se týkají výhradně trati Praha–Ostrava.

„Naším cílem je poskytovat přepravní služby v komerčních vlacích v co nejvyšší kvalitě. Povinné místenky jsou standardní u konkurenčních dopravců, ale i u našich pendolin. Řada cestujících by jim dala přednost před přeplňováním spoje, v němž není možné poskytovat ani doplňkové služby, jako je například roznáška občerstvení,“ uvedl Joklík.

Jak dále mluvčí zdůraznil, rozhodnutí zatím nepadlo, ale pokud by k tomu došlo, tak by si lidé při vyprodání konkrétního vlaku kupovali jízdenky do těchto povinně místenkových spojů na jinou dobu či den, případně by využili vlaky objednávané státem, kde povinné místenky neplatí.

Počet cestujících roste



Počet cestujících ve vlacích ČD od roku 2010 trvale roste, zejména v příměstské a dálkové dopravě. Loni České dráhy přepravily celkem 179,23 milionu pasažérů, což byl meziroční nárůst o 4,5 milionu.

Problém přeplněnosti některých vlakových spojů nabyl na aktuálnosti zvláště poté, kdy stát loni v září zavedl ve vlacích i linkových autobusech 75procentní slevy pro mladé lidi a seniory. V železniční dopravě to sice zatím přispělo ke zvýšení počtu cestujících jen asi o pět procent, na trase mezi Prahou a Ostravou je ale nárůst až třicetiprocentní.

Záměr ČD s místenkami pozorně sledují soukromé společnosti RegioJet a Leo Express, které tomuto státem vlastněnému dopravci na trase mezi hlavním městem a Ostravou tvrdě konkurují. Nechávají to ale bez komentářů, protože jde o obchodní strategii ČD.

„RegioJet vlaky povinně místenkové nemá, pouze s doporučenou místenkou. Cestující si sice předem kupuje s jízdenkou i místo, pokud ale nastoupí do našeho spoje bez jízdenky, prodá mu ji vlakový personál. A když už místo ve vlaku není, může cestovat takzvaně na stojáka,“ řekl Právu mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.