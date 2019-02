Agentura zdůraznila, že výsledky jsou předběžné, proto z nich tedy nelze vyvozovat žádné silné závěry. „Na základě analýzy dat v úředních záznamech na meziroční bázi můžeme říct, že za první rok experimentu příjemci základního příjmu nebyli lepší ani horší než kontrolní skupina, pokud jde o hledání zaměstnání,“ uvedl Ohto Kannunen z Institutu pro ekonomický výzkum trhu práce.

Příjemci základního příjmu byli v pracovním poměru jen o půl dne více než členové kontrolní skupiny, která základní příjem nedostávala. Průměrně příjemci základního příjmu první rok strávili v nějaké formě zaměstnání 49,64 dne, členové kontrolní skupiny 49,25 dne.

Příznivci základního příjmu přitom doufají, že by mohl nezaměstnané motivovat najít si práci, byť méně placenou. Nebudou se totiž bát, že by o peníze přišli. Odpůrci naopak varují před hrozbou zvýšení nezaměstnanosti. Pokud budou mít lidé nějaký příjem jistý, nebudou se podle nich muset dále snažit. Ani jedno z těchto tvrzení se zatím nepotvrdilo.

Nějaké příjmy jakožto OSVČ mělo 43,7 procenta lidí, kteří dostávali nepodmíněný příjem a 42,85 procenta lidí v kontrolní skupině. Průměrný příjem z této činnosti však měli vyšší členové kontrolní skupiny, a sice 4251 eur (109 735 Kč). Příjemci základního příjmu si jako OSVČ průměrně vydělali 4230 eur (109 191 Kč).

