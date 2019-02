Martin Procházka, Právo

„V důsledku opatření kartelu OPEC a Ruska se nabídka ropy do léta mírně sníží a poklesnou také světové zásoby této suroviny. Očekáváme, že do léta stoupne cena severomořské ropy Brent ze současných 63 na 70 dolarů, což by mohlo znamenat zdražení oproti současným cenám asi o 30 haléřů na litr,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Loni v červnu se Natural 95 prodával za více než 33 korun, nafta za 32,50 Kč. Podle firmy CCS se ve středu prodával Natural 95 v průměru za 30,55 Kč a nafta za 30,99 Kč. Pohonné hmoty za poslední týden zlevnily o 12 haléřů.

„Výhled je pro motoristy nadále příznivý, ceny v nejbližších dnech ještě o několik haléřů klesnou a poté budou stagnovat,“ dodal Tomčiak. Ke snížení cen v posledních týdnech podle něho přispěl i pokles marží pumpařů.

„Ty byly na přelomu roku na nadprůměrné úrovni, nyní se již dostávají na průměr. Nízkonákladové pumpy jako Tank Ono nebo čerpací stanice u obchodních center už nemají potenciál zlevnit, nějaký prostor je ještě u velkých prodejců, třeba Benziny nebo Shellu,“ doplnil.

Těžba klesá



Produkce kartelu OPEC poklesla podle Tomčiaka v lednu o 930 tisíc barelů na 31,02 milionu barelů ropy denně. Těžbu více omezily Saúdská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Rusko zatím svoji těžbu významně nesnížilo, nicméně uvedlo, že do března by produkci mělo omezit dle domluvy z konce loňského roku.

Těžba ropy v USA se drží na rekordně vysoké úrovni 11,9 milionu barelů denně. Přesto aktivita těžebních zařízení poklesla na nejnižší úroveň od května loňského roku, což by se za několik měsíců mohlo projevit v nižší produkci. Nicméně dlouhodobé prognózy ukazují, že těžba v USA bude v nejbližších letech stoupat.