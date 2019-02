Jiří Novotný, Právo

„Podle mého názoru bude určitě kolem čtyřiceti procent bran, které se po zavedení satelitního systému využijí,“ ujistil Právo ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Ministr tedy popírá tvrzení nynějšího provozovatele mýtného, firmy Kapsch, že změnou systému mýtného bude zbytečně zlikvidována celá národní struktura stávajícího mýtného systému, která činí tři až sedm miliard korun.

Proměnné značky i vážení kamionů

„Není to otázka vyhozených peněz. Celý nynější mýtný systém patří státu a je na něm, co s tímto svým majetkem udělá. Do podmínek tendru na podobu a provozování mýtného po roce 2019 jsme dali, že vítěz, kterým se stalo česko-slovenské konsorcium firem Czech-Toll a SkyToll, může při stavbě satelitního mýtného systému využít i majetek státu, a konsorcium tak skutečně činí,“ uvedl Ťok.

SkyToll, který nový systém buduje, využije na dálnicích 45 bran a na silnicích první třídy 10. Sloužit dál budou pro kontrolu projíždějících kamionů, bez čehož se ani satelitní mýtný systém neobejde.

Část z těchto bran se od roku 2021, kdy budou v ČR zrušeny dnešní papírové dálniční známky a zavedeny elektronické, použije také pro tzv. videotolling. Videotolling znamená detekci registračních značek osobních aut. Pomůže to zjistit, která z nich mají uhrazený časový poplatek za průjezd zpoplatněnými komunikacemi a která ne.

Najít využití pro množství dalších bran dostalo od MD za úkol Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „K mýtným branám je přivedena elektřina i data a bylo by je tedy možné použít třeba na informační tabule a proměnlivé dopravní značky. Byl bych rád, aby se jejich prostřednictvím umožnilo rovněž vysokorychlostní vážení kamionů. A jsou tam i další telematické záležitosti. Vezměme třeba v úvahu, že naše komunikace chystáme, aby po nich mohla jezdit také autonomní vozidla,“ vyčíslil možnosti Ťok.

Kontrolní brány mají nejen kamery, ale i mikrovlnné vysílačky. Přímo se tedy nabízí šance použít je i k měření rychlosti projíždějících vozidel. To před několika lety jednorázově učinilo ŘSD, aniž data předalo policii. Přitom se někteří piráti po dálnici řítili rychlostí i přes 200 kilometrů v hodině.

Na dotaz Práva, jestli je i měření rychlosti v úvahách MD, ovšem Ťok prohlásil: „K měření rychlosti kontrolní brány sloužit nebudou. Je to příliš citlivé téma.“

Už téměř 100 miliard

Mikrovlnný mýtný systém v ČR vybudoval a od ledna 2007 provozuje Kapsch. Vybírá se od kamionů a autobusů na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných silnic první třídy. Loni mýtné vyneslo rekordních 10,8 miliardy a za 12 let fungování mikrovlnného systému už celkem 98,7 miliardy korun.

Konsorcium Czech Toll a SkyToll již satelitní mýtný systém staví a na ministerstvu dopravy probíhají pravidelné kontrolní dny. „Očekávám, že konsorcium začne brzy komunikovat i s uživateli mýtného, jakým způsobem se mají na nový systém připravit. Naostro by mohl být spuštěn už letos v prosinci,“ informoval Ťok.