ČTK

Neuskutečnil se let 7778, který měl na letišti Václava Havla přistát v 11:10 SEČ, a let 7779, jenž měl z Prahy do Hamburku odletět v 11:45 SEČ.

Zrušena byla i spojení z Hamburku do dalších evropských metropolí, například do Curychu, Vídně, Kodaně a Stockholmu a vnitrostátní spoje do Frankfurtu nad Mohanem a Mnichova a zpět.

Stávka začala v 03:00 SEČ. Do práce podle informací odborového svazu Verdi nenastoupilo na 150 pracovníků ranní směny tohoto severoněmeckého letiště. Mezi 12:00 a 14:00 SEČ by se k nim měli připojit i pracovníci odpolední směny.

Cestující se musejí připravit na zpoždění a výpadky letů. Z 388 příletů a odletů plánovaných na pondělí jich bylo v Hamburku do 12:00 SEČ zrušeno 72, z toho 34 příletů a 38 odletů, uvedla mluvčí letiště. To je každý pátý plánovaný let. Další mohou podle mluvčí Verdi přibýt. Odletět nemohlo na 9000 pasažérů. Dalších asi 50 000 postihlo zdržení při odbavování.

Spor o výši mezd



Důvodem stávky jsou podle odborářů neshody při rozhovorech o zvýšení mezd se svazem zaměstnavatelů. Odbory žádají jejich zvýšení o 275 eur měsíčně (zhruba 7000 Kč) pro přibližně 1000 pracovníků, kteří manipulují s letadly, zavazadly a letištními autobusy.

Vedení argumentuje tím, že takový krok by odbavení jednoho letadla, na němž se podílí asi 35 lidí, prodražil o 140 eur. Odbory kontrují, že při průměrné obsazenosti 124 pasažérů na jeden let by jejich požadavky splnilo jen jedno euro navíc na jednoho cestujícího.