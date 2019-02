Brexit bez dohody by srazil růst české ekonomiky pod dvě procenta

Pokud Velká Británie nedosáhne dohody s Evropskou unií (EU) a dojde k takzvanému tvrdému brexitu, růst české ekonomiky to může snížit až o 0,8 procentního bodu na 1,7 procenta. Při brexitu s dohodou by český hrubý domácí produkt (HDP) rostl o 2,5 procenta. Vyplývá to výpočtu ministerstva financí v makroekonomické prognóze, na kterou upozornil deník E15.