Tykačova Sev.en Energy kupuje polovinu společnosti InterGen

Skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače kupuje poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. V pátek to uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.