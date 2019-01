„Tempo meziročního růstu se v eurozóně od svého vrcholu v září 2018, kdy dosahovalo 2,8 procenta, neustále snižuje, ještě za třetí čtvrtletí bylo 1,6 procenta meziročně,” uvedl portfolio manažer NN Investment Partners.

Euro area #GDP +0.2% in Q4 2018, +1.2% compared with Q4 2017: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/QcDZWLywYn pic.twitter.com/5SLGmKtnUL