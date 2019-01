tov, Novinky, ČTK

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala loni v říjnu. Sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotov měl být v roce 2022. Firmy si stěžují si, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště, kvůli zpoždění požadují za stavbu více peněz. To ředitelství silnic odmítlo. [celá zpráva]

Ministr dopravy Dan Ťok v úterý Radiožurnálu řekl, že s firmami chce jednat, nevylučuje ale ani vyhlášení nové soutěže. „Trošku si dávám otázku – a doufám, že nemám pravdu –, jestli to není spíše snaha se z té zakázky 'vyvléct' a přinutit stát, ať to vysoutěží znovu," prohlásil.

Spor o staveniště



„ŘSD se ve smlouvě zavázalo, že nám staveniště předá ve stavu, jak tomu bylo před archeologickým výzkumem. Tak ale neučinilo. Nereagovalo na naše výzvy ani na návrhy řešení situace. Upozorňovali jsme na danou situaci již v době výběrového řízení,” řekla Novinkám mluvčí Eurovie.

„My bychom uměli technicky danou věc řešit, ŘSD by si to u nás ale muselo objednat a dát nám jasné pokyny, kdy, co a za kolik máme udělat. Bez přesných a konkrétních pokynů nemohou firmy pracovat. Aktuálně, lidově řečeno je staveniště nyní rozvrtané a téměř rok, tím že nemá ornici, je narušené povětrnostními podmínkami. Tudíž v tomto stavu bychom museli reagovat na aktuální stav staveniště a realizovat více technických úkonů, aby výsledná dálnice byla v kvalitě, kterou ŘSD požaduje a my jsme se k ní zavázali,” dodala.

Ředitel ŘSD Jan Kroupa to ale zpochybnil. „Zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl," uvedl.