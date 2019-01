tov, Novinky

Novými vozy od Škody se cestující vozí na lince č. 3 petrohradské podzemní dráhy. A další přibudou.

„V Petrohradu se mohou těšit na celkem sedm nových šestivozových souprav NěVa, které dodáme do konce letošního roku. Naše moderní vozidla v Petrohradu nahradí i více než třicet let staré původní soupravy. Aktuální zakázka navazuje na předešlou dodávku sedmnácti souprav metra NěVa, které jsou už několik let v Petrohradu úspěšně v provozu,“ řekl šéf Škoda Transportation Petr Brzezina.

Celkem tak bude v Petrohradu v provozu 24 souprav metra ze Škodovky.

Metro v pětimilionovém ruském je známé majestátní architekturou stanic s mramorovými sloupy i lustry. Na linkách jezdí nové vozy, ale stále k vidění jsou i soupravy z dob SSSR s typickými malými kulatými světly a koženkovými lavicemi proti sobě.

Nejnovější soupravy jsou vyráběny podle technologií a know-how společnosti Škoda Transportation. Na subdodávkách se podílejí ruští výrobci.

Jednou z hlavních výhod nových souprav je podstatně nižší hmotnost oproti stávajícím vozům ruské koncepce, vozidla také vynikají malou hlučností. Vozy navíc mohou využít rekuperaci energie při brzdění, tudíž jsou schopny, oproti dnes provozovaným soupravám, ušetřit až 25 procent elektrické energie.

Škoda Transportation patří skupině PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, v roce 2017 ji PPF koupila za 8,3 miliardy korun.