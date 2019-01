Ministerstvo si je minulých nedostatků vědomo a řeší je, reagovala na výsledek kontroly mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) považuje spuštění nových systémů nejpozději do konce roku 2020 za jednu z hlavních priorit. Pochybení se podle ministryně týkala let 2013 až 2017, tedy před jejím nástupem do funkce.