bož, Novinky

Právě výsledek za poslední čtvrtletí přitom analytici netrpělivě vyhlížejí. Pokud by totiž Německo ve čtvrtém čtvrtletí zpomalilo, šlo by o dvě mezičtvrtletní zpomalení v řadě, a bylo by tak možné hovořit o recesi.

Pokud by se současný odhad potvrdil, šlo by o nejpomalejší roční růst HDP za posledních pět let roky. Mnohem pomaleji ale rostlo v letech 2012 a 2013 – o 0,5 procenta.

Německý stát v loňském roce hospodařil s přebytkem 11,2 miliardy eur (286,6 miliardy korun). Přebytku Spolková republika dosáhla pátý rok v řadě. [celá zpráva]

Německo je pro ČR klíčovým obchodním partnerem, míří tam třetina českého exportu. Roční hodnota vývozu dosahuje přesahuje bilion korun. [celá zpráva]