Novinky, ČTK

S montáží vozů na elektrický pohon, která má být zahájena v roce 2022, se zaměstnanost v závodě zvýší o 1000 míst. Automobilka tam bude vyrábět vozy na platformě MEB, kterou vyvinula pro elektromobily.

První vozy na této platformě se mají do konce letošního roku začít vyrábět v německém závodě VW ve Cvikově (Zwickau). V roce 2020 má spustit jejich montáž v čínských městech An-tching a Fo-šan a v roce 2022 v Německu v Emdenu a Hannoveru.

Do roku 2023 firma hodlá do oblasti elektromobilů investovat téměř 50 miliard dolarů. Firma se na elektromobily zaměřila i v důsledku negativních dopadů aféry Dieselgate. Na výrobu elektromobilů se do budoucna chce soustředit i výroba v Německu, produkci některých modelů se spalovacími motory přesune do Čech, například Passat se od roku 2023 bude vyrábět v Kvasinách.

Zvažují i továrnu Audi



Volkswagen v Tennessee nyní vyrábí SUV Atlas a sedan Passat. Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess továrnu označil za klíčovou pro strategii firmy v Severní Americe. V současné době tam zaměstnává na 3 500 lidí.

Podle Diesse by investice měla přispět ke snížení obchodního napětí mezi USA a EU. Uvedl také, že automobilka uvažuje, že ve Spojených státech vybuduje továrnu pro svou prémiovou značku Audi.

Volkswagen by měl v Detroitu v úterý také představit podrobnosti ohledně aliance s Fordem.