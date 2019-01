bož, Novinky

Přebytek čínského obchodu s USA byl přitom navzdory snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa rekordní, když vystoupil o 17 procent na 323 miliard dolarů (7,2 bilionu korun).

Jedním z důvodů rekordního přebytku je i snaha amerických dovozců dostat do Spojených států co nejvíce čínského zboží před prvním lednem, kdy začala platit vyšší cla na čínské zboží v objemu 200 miliard dolarů (4,45 bilionu korun). Čínský vývoz do USA vzrostl o 3,5 procenta.

Pokles čínského exportu poslal dolů asijské burzy. Hongkongský index Hang Seng China Enterprises při pondělním obchodování klesl o 1,5 procenta.

Peking a Washington chtějí vyřešit spory



Data byla zveřejněna v době, kdy se čeká na pokračování vyjednávání mezi zástupci Číny a Washingtonu. Ti se snaží domluvit na vyřešení vzájemných neshod do 2. března, kdy končí příměří v obchodní válce. Země na sebe do té doby nebudou uvalovat nová cla.

Obchodní válku mezi oběma zeměmi Spojené státy zahájily začátkem července uvalením cel ve výši 25 procent na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů (751 miliard korun). Čína v reakci zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerického zboží.

Od té doby proti sobě obě země opakovaně uvalují další opatření. Například na konci srpna začal Washington uplatňovat nová cla ve výši 25 procent na dovoz dalšího zboží z Číny v objemu 16 miliard dolarů (zhruba 356 miliard korun). Peking uvalil ve stejný okamžik cla ve srovnatelném rozsahu na americké zboží.