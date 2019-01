Novinky

Prosincové varování Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE přimělo ve čtvrtek prezidenta Miloše Zemana, aby obvinil jeho ředitele Dušana Navrátila a šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku z ohrožování pozice a ekonomických zájmů Česka v Číně. „Buď to dělají z blbosti, nebo za peníze,“ řekl Zeman na jejich adresu.

Stejně by ale Zeman musel mluvit i o představitelích bezpečnostních institucí mnoha dalších zemí, které jsou technologiemi čínských firem znepokojeny, protože ČR v tomto případě není žádnou vzácnou výjimkou.

Nejznámější je patrně případ USA, kde už v roce 2012 výbor Sněmovny reprezentantů pro aktivity tajných služeb vyjádřil obavy, že zařízení Huawei a ZTE představují hrozbu národní bezpečnosti. Ta spočívala především v možnosti sběru citlivých dat čínskou armádou a také v přílišné závislosti kritické americké infrastruktury na technologii Číny, která představuje pro Washington největšího obchodního rivala.

Velcí američtí operátoři síťové prvky od Huawei nepoužívají, k dostání nejsou v oficiální distribuci ani mobilní telefony. Americký prezident Donald Trump v srpnu podepsal zákon zakazující používání výrobků čínského dodavatele složkám vlády a podle AP uvažuje také o dekretu, který by v tom zabránil americkým firmám.

O problematickém napojení Huawei a ZTE na čínský státní aparát se Američané snaží přesvědčit i své spojence. Austrálie vloni v srpnu znemožnila firmě Huawei vybudování mobilní sítě nové generace 5G. „V sázce nemůže být víc,” varoval v říjnu šéf australské rozvědky Mike Burgess s tím, že v případě sítí 5G není rozdíl mezi jádrem systému a jeho okrajovými části. Pokud se podle něj objeví hrozba na jakémkoliv místě systému, ohrožuje to celek.

V listopadu se stejným krokem přišel Nový Zéland. Šéf tamního Vládního úřadu pro komunikační bezpečnost Andrew Hampton v této souvislosti bez dalších podrobností řekl, že „bylo zaznamenáno významné bezpečnostní riziko“.

O tom, zda povolit firmě Huawei vybudování mobilní sítě 5G, se vedou debaty také ve Velké Británii. Zpravodajská služba MI6 konstatovala, že ačkoliv není k dispozici žádný přímý důkaz, že by se Huawei dopustil škodlivé činnosti, je vysoce riskantní přenechat firmě odpovědnost za tak citlivou součást infrastruktury země, jako je mobilní síť. „Mám vážné, velmi hluboké obavy z toho, že by Huawei v Británii poskytovala síť 5G. Je to něco, čím bychom se museli velice pečlivě zabývat,“ řekl koncem prosince britský ministr obrany Gavin Williamson.

Operátor BT na rozhodnutí úřadů nečekal a v prosinci sám oznámil, že výrobky Huawei ve své síti 5G používat nebude, a navíc je odstraní i ze svých existujících sítí starší generace 4G a 3G.

Také norská vláda nyní zvažuje, zda umožní Huawei podílet se na budování norské sítě 5G. „Sdílíme obavy Spojených států a Británie, pokud jde o špionáž proti soukromým a vládním subjektům v Norsku,“ řekl ministr spravedlnosti Tor Mikkel Wara.

Zákaz působení čínského dodavatele zvažuje Belgické centrum pro kyberbezpečnost (CCB), přičemž se odvolává na „objektivní studie, které dokazují, že používání technologií od Huawei provázejí rizika“.

Zticha není ani Evropská komise, eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip varoval před údajnou spoluprací čínských technologických podniků s tajnými službami.

Obvinění ze špionáže v Polsku



V pátek přitom přišla z Polska zpráva o tom, že jeden z čínských ředitelů tamní pobočky Huawei byl obviněn ze špionáže pro čínské tajné služby. Polská média informovala, že byl zatčen spolu s bývalým vysokým důstojníkem polské civilní kontrarozvědky ABW. [celá zpráva]

Další zemí, kde se o vhodnosti používání výrobků Huawei hovoří, je Kanada. Žádné rozhodnutí tam zatím nepadlo, nicméně kanadská bezpečnostní instituce CSE vloni v září uvedla, že výrobky Huawei podrobně testuje, aby zjistila, zda představují riziko.

Jasno už mají naopak v Japonsku, kde v prosinci vláda rozhodla o tom, že se Huawei nebude podílet na vybudování sítí 5G. Místní mobilní sítě starších generací jsou přitom v Japonsku postavené hlavně na technologiích Huawei.