Tomáš Volf, Novinky

V první pětce největších ekonomik světa budou v roce 2030 vedle Číny, Indie a USA ještě Indonésie a Turecko. Podle prognózy Standard Chartered by měla Čína předběhnout USA a zařadit se na první příčku už v roce 2020. Analýza využívá metodu přepočtu HDP podle parity kupní síly (PPP), tedy vztaženou k lokálním cenám zboží a služeb.

„Naši dlouhodobou prognózu spojuje jeden klíčový princip, že podíl zemí na světovém HDP se bude postupně přibližovat jejich podílu na světové populaci, vzhledem k tomu, že produkce HDP na hlavu v rozvíjejících se zemích bude dohánět vyspělé země,“ uvedl jeden z autorů analýzy David Mann.

Ústup Evropy



Projekce počítá s rychlým růstem ekonomiky Indie, jejíž HDP by kolem roku 2020 mělo růst tempem 7,8 procenta ročně. Naopak u Číny očekávají po roce 2020 postupné zpomalování a do roku 2030 růst kolem pěti procent ročně. Popisují to jako „přirozené zpomalení“ růstu již nyní obřího hospodářství.

Podíl Asie na světovém HDP by měl do roku 2030 stoupnout ze současných 28 procent na 35 procent a bude tak odpovídat sečtenému výkonu ekonomiky USA a eurozóny, dodává Bloomberg.

Z evropských zemí zůstanou podle výhledu v první desítce jen tři - Německo, Turecko a Rusko. Poslední dvě se přitom zčásti rozkládají na území Asie.

Růst řady ekonomik světa včetně Číny bude brzdit stárnutí populace, tento faktor ale bude kompenzovat růst střední třídy díky vzdělávání a urbanizaci, dodává studie.

Podle nominální hodnoty HDP jsou nyní největšími ekonomikami světa USA, Čína, Japonsko, Německo a Velká Británie. Při přepočtu podle parity kupní síly je například podle metodiky Mezinárodního měnového fondu už v současné době na špici Čína, následovaná USA a Indií.