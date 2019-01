Martin Procházka, Právo

„Zlatu se loni dařilo hlavně v listopadu a prosinci. Za celý rok ale cena zlata mírně poklesla. V nejbližších dvou až třech měsících lze ještě očekávat další mírný růst ceny zlata, ale za celý rok očekáváme spíše stagnaci. Už delší dobu totiž klesá poptávka ve šperkových oborech, přitom těžba zlata roste,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

„Zlatu příliš nefandím. Došlo k mimořádné situaci, kdy investoři jako defenzivní aktivum nakupují zlato a americké dluhopisy. Očekávám ale, že se vzhledem k vyšší výnosnosti spíše přikloní právě k americkým dluhopisům,“ sdělil Právu portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Trhy ovlivnily obchodní války

Pokud by lidé měli investovat do komodit, mají podle jeho slov potenciál mírně posílit například ropa a také prvky, které mají průmyslové využití. „Třeba lithium či kobalt. Letos by měla začít masivně růst výroba elektromobilů a tyto prvky se využívají v jejich bateriích,“ dodal Pfeiler.

Rozkolísanost akciových trhů v posledních týdnech způsobilo podle něj několik faktorů. „Na přelomu let 2017 a 2018 panovala všeobecná euforie, kterou nastartovala daňová reforma amerického prezidenta Donalda Trumpa. Častou predikcí proto bylo právě plošné posilování akciových trhů. Vzhledem k eskalaci obchodních válek, utahování měnové politiky americké centrální banky a zpomalování čínské ekonomiky se však tyto predikce nenaplnily,“ dodal.

Výraznější pohyby cen lze podle analytiků očekávat i v nejbližší době. „V prvních měsících letošního roku se dá očekávat pokračování volatility z konce roku 2018, kdy se ceny akcií i firemních dluhopisů propadaly. Bylo to způsobeno tím, že centrální banky po celém světě začaly utahovat opasky. Rovněž americký Fed zvyšoval úrokové sazby a tento trend by měl pokračovat i letos,“ odhadl Tomčiak.

„Podobně v Číně šlápla centrální banka na brzdu. Je to znát na poklesu zisků firem a i tamní akciový trh se významně propadl. Evropská centrální banka sice zatím pokračuje v uvolněné monetární politice, ale například už ukončila nákupy cenných papírů,“ dodal.

Investice do akcií a dluhopisů firem

Lidé, kteří mají k dispozici volné zdroje v řádu desítek až stovek tisíc korun, by podle odborníků letos měli investovat spíše do firemních dluhopisů nebo do akcií.

„Doporučuji nakupovat aktiva, která přinášejí přidanou hodnotu. Dlouhodobě by část portfolia měly tvořit akcie, kvůli diverzifi kaci i nemovitosti nebo nemovitostní fondy. S poklesem cen se na zajímavou úroveň dostaly i dluhopisy firem. Výnosné mohou být i platformy, kdy si lidé půjčují mezi sebou nebo půjčují firmám, u nás třeba Zonky nebo Bondster,“ vysvětlil Tomčiak. Pro movitější by doporučil i nákup automobilových veteránů nebo uměleckých děl.

Akcie budou podle něho v nejbližších letech vynášet okolo sedmi až devíti procent ročně, nemovitosti a fondy asi pět procent, ale s nižším rizikem. Firemní dluhopisy přinášejí investorům dlouhodobě pět až sedm procent ročně. „Celé portfolio by tak letos mohlo vynést šest až sedm procent,“ doplnil Tomčiak.

Pfeiler by doporučil letos vsadit na větší jistotu. „Vzhledem k vyšší rozkolísanosti akciových trhů bych doporučil drobným investorům vyšší zastoupení produktů s úplnou nebo alespoň částečnou garancí vložených prostředků. Zajímavé mohou být korporátní dluhopisy velkých stabilních společností, které nabízejí atraktivnější výnos než dluhopisy státní,“ řekl. Akciová složka by letos podle něho měla tvořit nižší část investičního portfolia. Odvážnějším ale mohou přinést akcie zajímavý výnos.

„Rozkolísané trhy aktuálně nabízejí atraktivní investiční příležitosti, investoři však musí pečlivě selektovat jednotlivé firmy,“ řekl.