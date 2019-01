Novinky, ČTK

V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263 425. Podle analytiků je hlavním důvodem výrazný růst velkoobchodních cen energií, který následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky.

„Při zdražování se odběratelé vždy začínají daleko více zajímat, jestli by nemohli ušetřit změnou dodavatele. A odpověď zní ano, mohli, a to značné peníze. Cenové rozdíly mezi nejdražšími a nejlevnějšími nabídkami jsou totiž stále výrazné, přesahující deset procent,” řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Z dřívějších vyjádření dodavatelů vyplývá, že letos zdraží tuzemským odběratelům elektřina, plyn i teplo. Podle analytiků mohou některým lidem stoupnout náklady na energie až o několik tisíc korun ročně. Gavor upozornil, že lidé mohou přechodem k levnějšímu dodavateli domácnosti dopad nárůstu cen energií téměř eliminovat.

„Jsou zákazníci, kteří hledají nejlepší nabídku prakticky každý rok, ale většina maloodběratelů ještě svého původního dodavatele nezměnila. A mnoho z těchto pasivních odběratelů se loni zaktivizovalo. Protože nárůst konečných cen energie bude pokračovat, očekávám vysoký zájem o změnu dodavatelů i v roce 2019," dodal.

Změna není bez rizika



Podobný názor má analytička portálu Ušetřeno.cz Markéta Witoszová. „Vzhledem k rostoucímu trendu ceny na burzách lze očekávat, že v letošním roce budou dodavatelé pokračovat ve zdražování svých produktů, což bude hlavní motiv pro další zákazníky řešit změnu dodavatele. U elektřiny už většina z dodavatelů své ceny změnila od Nového roku, u plynu očekáváme zdražení během prvního čtvrtletí letošního roku,” dodala.

Změna dodavatele má i svá rizika. Například v aukcích někdy zvítězily s nejnižší nabízenou cenou firmy, které se kvůli zdražování elektřiny na burzách dostaly do problémů. Loni na jaře zkrachoval například dodavatel One Energy & One Mobile. Oficiálně firma ukončení dodávek vysvětlovala tak, že nezvládla přechod na nový systém.

V takových případech se domácnost neocitne bez plynu či elektřiny, dodávky přejímá dočasně tzv. dodavatel poslední instance, což je oblastní distributor - tedy firmy ČEZ, PRE nebo E.ON. Ceny nouzových dodávek mohou být vyšší. Zákazník si v dalších měsících může vybrat nového dodavatele.

„Zejména menší dodavatelé elektřiny se ocitají pod značným tlakem. Budou proto na stávající nebo potenciální zákazníky zkoušet o to intenzivněji své triky. Zejména starší lidé by si měli dát pozor a nic ve dveřích nepodepisovat zástupcům firem dodávajících elektřinu, kteří jsou často jakýmisi podomními prodejci,“ upozornil ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro letošní rok činila před Vánocemi kolem 58 eur (asi 1480 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst byl více než poloviční. Roste také cena plynu, na téže burze stoupla meziročně o více než čtvrtinu na 22,5 eura (575 Kč) za MWh.